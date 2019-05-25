Детский сад, гимназия и пять школ повреждены землетрясением в Дагестане

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение привело к частичному повреждению домов в селе Халимбекаул Буйнакского района Дагестана, сообщили "Интерфаксу" в районной администрации в субботу.

"В селе Халимбекаул, которое стало эпицентром, зафиксировано частичное повреждение жилых зданий в виде трещин на стенах", - сказал собеседник агентства.

После землетрясения в сельских поселениях Буйнакского района была проведена проверка потенциально опасных объектов, социальных учреждений, жилого фонда, дорог, линий электропередачи. По предварительным данным, разрушений на этих объектах нет, добавил он.

Позже в администрации Буйнакска сообщили "Интерфаксу", что во время землетрясения повреждения получили образовательные учреждения в городе. После визуальной оценки они зафиксированы в детском саду, гимназии и пяти школах, сказали власти.

Предварительно установлено, что несущие конструкции зданий не разрушены. Системы жизнеобеспечения в городе работают в штатном режиме, в Буйнакске работает комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Землетрясения произошли в Буйнакском районе Дагестана в пятницу вечером и в ночь на субботу. Колебания магнитудой 2,3 и 4,4 зафиксированы трех и пяти километрах от Халимбекаула. По данным ГУ МЧС по Республике Дагестан, жертв в результате землетрясения нет.