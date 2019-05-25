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Землетрясение магнитудой 2.3 произошло в центральной части Дагестана

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 2.3 произошло в пятницу вечером в Буйнакском районе Дагестана, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"Как информирует Дагестанский филиал Геофизической службы Российской академии наук в 02:44 на территории республики зафиксированы слабые колебания земной коры, эпицентр в трех с половиной километрах от населенного пункта Халимбек-аул Буйнакского района, на глубине 1 километра, магнитудой 2,3. Подземные толчки ощущались в городе Буйнакске", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, жертв и разрушений нет.

Россия Дагестан

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