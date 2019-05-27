В Челябинске дали условный срок школьнице, сбившей инспектора ДПС на угнанном "Мерседесе"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Суд в Челябинске приговорил к условному сроку 16-летнюю школьницу, задержанную после наезда на инспектора ДПС и еще нескольких ДТП, совершенных на угнанном у бабушки "Мерседесе", сообщили в понедельник в областной прокуратуре.

В ноябре 2018 года девушка посреди ночи самовольно взяла ключи от бабушкиного Mercedes-Benz и уехала на нем. По дороге она не справилась с управлением, въехала в припаркованный автомобиль, скрылась с места ДТП, но вскоре врезалась в дорожный знак.

В довершение всего она сбила инспектора ДПС, пытавшегося остановить машину.

За это преступление девушку не привлекали к ответственности, поскольку на тот момент ей не исполнилось 16 лет. Однако в ходе расследования истории с ДТП выяснилось, что двумя месяцами ранее она вместе с подругой похитила у общей знакомой золотую цепочку, а у другой - золотые серьги. Именно за эти преступления школьница в итоге предстала перед судом.

Суд признал ее виновной в вымогательстве и трех эпизодах грабежа. Дело об угоне прекратили в связи с примирением с бабушкой. Школьнице дали два с половиной года условно.