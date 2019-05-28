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Саратовский семиклассник ударил 12-летнюю девочку топором по голове

Саратовский семиклассник ударил 12-летнюю девочку топором по голове
Архивное фото
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Саратовской области школьник напал с топором на одноклассницу, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

Следственные органы проверяют обстоятельства инцидента в Вольске. По предварительным данным, утром во вторник семиклассник ударил топором по голове 12-летнюю девочку.

Ребенок госпитализирован в центральную районную больницу Вольска. В региональном минздраве сообщили, что девочка находится в состоянии средней тяжести.

"Из Саратова в Вольск скоро прибудет бригада санавиации, в которой есть опытные нейрохирурги. Они примут решение о транспортировке ребенка в одну из специализированных клиник областного центра", - сказал представитель министерства.

Между тем, местное издание "Четвертая власть" сообщает, что нападавший также попытался устроить в школе поджог. По сведениям газеты, 15-летний подросток принес с собой бутылки с зажигательной смесью и бросил их в двери школы.

После нападения мальчик сбежал, о его задержании пока неизвестно.

Саратовская область Вольск

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