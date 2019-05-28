В Вольске задержали школьника, ударившего одноклассницу топором по голове

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Вольске задержали подростка, утром во вторник напавшего с топором на одноклассницу, сообщил "Интерфаксу" вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров.

Информированный источник также сообщил агентству, что нападавший подросток наблюдался у психиатра.

Девочка, пострадавшая в результате нападения, госпитализирована в состоянии средней тяжести. В Вольск отправлена бригада медиков из Областной детской клинической больницы Саратова, которая примет решение о том, где будут лечить ребенка.

Утром во вторник 15-летний семиклассник пришел в школу и ударил 12-летнюю девочку туристическим топориков по голове. Он также попытался устроить в школе поджог. После нападения подростку удалось скрыться.