Поиск

В Вольске задержали школьника, ударившего одноклассницу топором по голове

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Вольске задержали подростка, утром во вторник напавшего с топором на одноклассницу, сообщил "Интерфаксу" вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров.

Информированный источник также сообщил агентству, что нападавший подросток наблюдался у психиатра.

Девочка, пострадавшая в результате нападения, госпитализирована в состоянии средней тяжести. В Вольск отправлена бригада медиков из Областной детской клинической больницы Саратова, которая примет решение о том, где будут лечить ребенка.

Утром во вторник 15-летний семиклассник пришел в школу и ударил 12-летнюю девочку туристическим топориков по голове. Он также попытался устроить в школе поджог. После нападения подростку удалось скрыться.

Вольск Саратовская область

Новости по теме

Новости

Рекордно выросло число россиян, мечтающих отдохнуть летом за границей

Рекордно выросло число россиян, мечтающих отдохнуть летом за границей
Банкротство "Трансаэро"

Брошенный во "Внуково" самолет "Трансаэро" продан в 20 раз дешевле изначальной цены

КПРФ потребовала уволить Сердюкова с поста главы совета директоров ОАК

Ущерб России от аварийных космических пусков за восемь лет превысил 35 млрд рублей

Только 0,25% приговоров в России были оправдательными в 2018 году

Только 0,25% приговоров в России были оправдательными в 2018 году

Саратовский семиклассник ударил 12-летнюю девочку топором по голове

Саратовский семиклассник ударил 12-летнюю девочку топором по голове

Арестован главный "вор в законе" Томской области

Арестован главный "вор в законе" Томской области

Плохое самочувствие водителя автобуса названо причиной аварии в Приморье

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Авиакомпании призвали Минтранс проверить надежность Superjet 100

Авиакомпании призвали Минтранс проверить надежность Superjet 100

Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');