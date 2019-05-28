Поиск

Семиклассник из Вольска перед нападением на школу записал видеообращение

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Подросток, напавший с топором на одноклассницу в школе города Вольск в Саратовской области, перед атакой записал видеообращение и выложил его в соцсетях.

В РоссииСаратовский семиклассник ударил 12-летнюю девочку топором по головеСаратовский семиклассник ударил 12-летнюю девочку топором по головеЧитать подробнее

"Мне очень страшно, но это надо сделать. Что бы обо мне ни подумали, и как бы это ни получилось, я должен. Очень надеюсь, Дмитрий выживет, он мой друг. Надеюсь, все хорошо пройдет", - говорит подросток на видеозаписи.

Мальчик также писал в соцсетях о своих суицидальных наклонностях и желании прославиться. В своих постах он упоминал керченского стрелка - Владислава Рослякова, который осенью прошлого года совершил массовое убийство в политехническом колледже, - с которого он якобы брал пример.

По сведениям информированного источника "Интерфакса", семиклассник, войдя в школу, бросил под дверь одного из классов бутылку с зажигательной смесью, а потом ударил топориком девочку, оказавшуюся на его пути. Сейчас она в больнице в состоянии средней тяжести.

После нападения подростку удалось скрыться, о его задержании сообщили спустя несколько часов. Сообщалось также, что школьник наблюдался у психиатра.

Вольск Саратовская область

Новости по теме

Новости

Малис покинул пост гендиректора объединенной компании "Связной" - "Евросеть"

Балканские СМИ сообщили, что задержанный в Косово россиянин попал в больницу

Посольство РФ в Сербии потребовало освободить задержанного в Косово россиянина

Школьник создал петицию за отставку красноярского депутата, предложившего запретить Minecraft

Рекордно выросло число россиян, мечтающих отдохнуть летом за границей

Рекордно выросло число россиян, мечтающих отдохнуть летом за границей

В Вольске задержали школьника, ударившего одноклассницу топором по голове

Банкротство "Трансаэро"

Брошенный во "Внуково" самолет "Трансаэро" продан в 20 раз дешевле изначальной цены

КПРФ потребовала уволить Сердюкова с поста главы совета директоров ОАК

Ущерб России от аварийных космических пусков за восемь лет превысил 35 млрд рублей

Только 0,25% приговоров в России были оправдательными в 2018 году

Только 0,25% приговоров в России были оправдательными в 2018 году
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');