Семиклассник из Вольска перед нападением на школу записал видеообращение

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Подросток, напавший с топором на одноклассницу в школе города Вольск в Саратовской области, перед атакой записал видеообращение и выложил его в соцсетях.

"Мне очень страшно, но это надо сделать. Что бы обо мне ни подумали, и как бы это ни получилось, я должен. Очень надеюсь, Дмитрий выживет, он мой друг. Надеюсь, все хорошо пройдет", - говорит подросток на видеозаписи.

Мальчик также писал в соцсетях о своих суицидальных наклонностях и желании прославиться. В своих постах он упоминал керченского стрелка - Владислава Рослякова, который осенью прошлого года совершил массовое убийство в политехническом колледже, - с которого он якобы брал пример.

По сведениям информированного источника "Интерфакса", семиклассник, войдя в школу, бросил под дверь одного из классов бутылку с зажигательной смесью, а потом ударил топориком девочку, оказавшуюся на его пути. Сейчас она в больнице в состоянии средней тяжести.

После нападения подростку удалось скрыться, о его задержании сообщили спустя несколько часов. Сообщалось также, что школьник наблюдался у психиатра.