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Правительство утвердило новый состав ВАК

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при министерстве науки и высшего образования России.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте кабинета министров во вторник. Документ датирован 22 мая.

"Подписанным распоряжением утверждены новый состав комиссии в количестве 139 человек и состав президиума комиссии в количестве 84 человек. В утвержденном составе комиссии 94 новых члена (68%)", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Руководителем ВАК переназначен ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов.

Высшая аттестационная комиссия обеспечивает государственную научную аттестацию и присуждает ученые степени и ученые звания, а также ведает вопросами лишения степеней и званий. В соответствии с положением о ВАК ее состав и президиум утверждаются правительством России по представлению главы Минобрнауки сроком на три года. При этом каждые три года состав комиссии должен обновляться не менее чем на 50%.

ВАК

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