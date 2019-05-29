Минтруд прокомментировал предложения о выплате "отцовского капитала"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В министерстве труда и социальной защиты России не знакомы с предложениями Общественной палаты о введении "отцовского капитала" - крупной выплаты за третьего ребенка, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе ведомства.

Ранее в среду газета "Известия" сообщила о предложении комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства ввести специальную субсидию для отцов, в семье которых родился третий ребенок. Размер субсидии предлагается сделать сопоставимым с материнским капиталом, который назначается после рождения второго ребенка и составляет 453 тысячи рублей, пишет газета. При этом выплата не будет исключать получение материнского капитала.

Одним из условий получения "отцовского капитала" авторы предлагают сделать то, что все трое детей рождены и воспитываются в одной семье, а родители состоят в зарегистрированном браке.