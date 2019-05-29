Матвиенко пошутила о своем уходе с поста спикера Совфеда

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Новый посол РФ в Белоруссии, теперь уже бывший сенатор Дмитрий Мезенцев поблагодарил за совместную работу спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, которая в ответ пошутила, что своей речью он только снова породит слухи о ее скором уходе из верхней палаты.

В среду Совфед досрочно прекратил полномочия Мезенцева, возглавлявшего комитет по экономической политике, в связи с его новым назначением. Мезенцев вышел к трибуне, чтобы поблагодарить коллег за годы совместной работы.

"Совет Федерации - очень профессиональная, слаженная и умелая команда, потому что Валентина Ивановна Матвиенко умеет сплотить очень разных людей - по опыту, по характеру, по привычкам, по устремлениям, даже по политическим взглядам. Валентина Ивановна, от всей души хочу поблагодарить вас, потому что для меня эти годы были годами нового опыта. Благодарю вас за доверие, за товарищескую поддержку, за научение, за мудрый, профессиональный товарищеский спрос. Мы в рамках нашего комитета всегда говорили о том, что мы становимся сильнее и мудрее, когда у нас такой лидер", - сказал Мезенцев.

"Дмитрий Федорович, меня не провожают. Вот ваша речь снова породит слухи, что со мной прощаются. Мы вас провожаем, давайте про вас говорить. А то паче чаяния проголосуют и за вас, и за меня", - ответила на это со смехом Матвиенко.

"В слухи не верим, Валентина Ивановна. Еще раз вам, коллегам, за эти годы спасибо", - сказал в свою очередь Мезенцев.

В середине апреля "Коммерсантъ" написал о том, что Матвиенко может уйти с поста спикера Совфеда и возглавить Пенсионный фонд. В мае стало известно, что авторов этой статьи уволили из редакции по требованию акционера. Вслед за ними из газеты ушел весь отдел политики.

Руководство издания опровергает связь между увольнением сотрудников и кадровыми перестановками в Совфеде; сама Матвиенко заявила, что не имеет никакого отношения к увольнению журналистов.