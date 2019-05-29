В Москве политтехнолог получил срок за подготовку переворота в Казахстане

Суд признал Петра Милосердова виновным в создании экстремистского сообщества

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Москве Нагатинский суд назначил 2,5 года колонии общего режима политтехнологу Петру Милосердову. Его признали виновным в создании экстремистского сообщества с целью изменения конституционного строя в Казахстане и в использовании фальшивого паспорта.

Милосердов находился под арестом с 23 января 2018 года. С учетом времени пребывания в СИЗО, срок ему пересчитали из расчета день за полтора, и отбывать наказание ему осталось около полугода.

После этого он в течение четырех лет будет лишен права создавать общественные организации и участвовать в их работе, следует из приговора.

Суд и следствие установили, что экстремистское сообщество Милосердов пытался создать с 2012 года вместе с бывшим лидером запрещенного в России "Движения против нелегальной иммиграции", националистом Александром Поткиным (Беловым), который уже отбыл срок по этому делу. Поткину создать такую организацию предложил за деньги бывший БТА-банка Мухтар Аблязов.

Милосердов вину не признал. Он утверждал, что его уголовное преследование связано с тем, что он отказывался дать показания на Поткина.

В феврале 2019 года он жаловался, что в суде его избил конвойный.

Поткин сейчас находится под домашним арестом по делу об отмывании активов на 300 млн рублей, незаконно выведенных из БТА-банка.

Аблязов находится во Франции. Его экстрадиции добивались Казахстан, Россия и Украина. В России его обвиняют в хищениях, мошенничестве и легализации украденного. В Казахстане суд в 2017 году заочно приговорил банкира к 20 годам тюрьмы за преступления в БТА-банке, а в 2018 году - к пожизненному сроку по делу об убийстве банкира Ержана Татишева в 2004 года.