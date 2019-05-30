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Генпрокуратура предложила обязать подростков сдавать тест на склонность к наркотикам

Сейчас такое тестирование проводится только с согласия родителей несовершеннолетних

Генпрокуратура предложила обязать подростков сдавать тест на склонность к наркотикам
Фото: Reuters

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Генпрокуратура предлагает ввести обязательное социально-педагогическое тестирование подростков на предмет их склонности к употреблению наркотиков, сообщила в четверг представитель ведомства Елена Сухова.

"Нужно обсуждать вопрос об обязательности тестирования, если это допустимо - внесения изменений в федеральное законодательство для выявления таких детей, которые склонны к употреблению наркотиков. Речь идет о социально-педагогическим тестировании и только потом, после выявления с его помощью группы риска - о медицинском тестировании", - сказала Сухова на "круглом столе", посвященном борьбе с наркоманией, в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству.

По ее словам, подобное социальное тестирование сейчас делается лишь с согласия родителей несовершеннолетних.

Сухова отметила, что недавно в ведомстве завершилась проверка законодательства в сфере профилактики наркомании несовершеннолетних. "Она показала, что за три года в России зафиксировано свыше 2,5 тыс. отравлений детей психотропными и наркотическими веществами. Порядка 700 отравленных не достигли 14 лет. Погибло более 50 детей, из них 21 - только в этом году", - сказала она.

Генпрокуратура РФ

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