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Что произошло за день: четверг, 30 мая

Отказ США от контрактов с РФ по запуску спутников, разнополярные рейтинги Путина и судьба магистра "Что? Где? Когда?"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пентагон запретил контракты с РФ на запуск коммерческих спутников с 2023 года. В Вашингтоне считают, что подобные сделки "создали бы неприемлемый риск в сфере кибербезопасности" для США. В "Роскосмосе" ответили, что этот шаг не нанесет существенного урона российской космической отрасли.

- Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Нижняя палата парламента начнет рассматривать документ 18 июня.

- Глава ВЦИОМ объяснил, почему рейтинги Путина и растут, и падают. Валерий Федоров отметил, что рейтинг доверия падает из-за определенной формы опроса, в то время как электоральный рейтинг растет. Ранее в Кремле отметили, что ждут разъяснений социологов, почему показатели различаются.

- "Дочка" РЖД заявила, что цены на проезд в плацкарте не росли, опровергнув публикации в СМИ. Там заявили, что при сравнении стоимости билетов использовались данные о полном тарифе и во время различных акций. В ФАС пообещали провести проверку и напомнили, что РЖД отменили скидки, которые раньше применяли для конкуренции с авиацией и автобусами.

- Впервые в истории женщина возглавила правительство Австрии. Судья Бригитте Бирляйн стала канцлером переходного правительства, после того как парламент выразил недоверие кабмину Себастьяна Курца.

- Ливни с грозой обрушились на Москву и Подмосковье. Местами выпало до 25 мм осадков при месячной норме в 51 мм. Очевидцы сообщают, что был затоплен тоннель, связывающий в Подмосковье Балашиху и ее микрорайон Железнодорожный. В столице действует "желтый" уровень погодной опасности.

- Александра Друзя не стали исключать из "Что? Где? Когда?", а сам магистр извинился за то, что скандал вокруг его участия в другой передаче нанес ущерб ЧГК. Экс-редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер, который обвинил знатока в попытке подкупа при участии в этом шоу, не намерен добиваться дисквалификации Друзя.

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