ФСБ обвинила структуру Росатома в мошенничестве с деньгами госкорпорации

Компанию заподозрили в заключении фиктивного договора субподряда на 6 млн рублей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Томской области ФСБ выявила и пресекла коррупционную схему с участием структуры "Росатома" АО "Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов" (ОДЦ УГР). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, ОДЦ УГР заключил с "Норильским никелем" контракт на ремонт ТЭЦ-1 в Норильске. Затем предприятие заключило договор субподряда с компанией из Екатеринбурга и выдало ей 6 млн рублей аванса. В реальности субподрядчик к работам не привлекался и указанные в контракте субподряда заказы фактически не были выполнены, установила спецслужба.

По факту следственное подразделение областного УФСБ возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

ОДЦ УГР является предприятием дивизиона заключительной стадии жизненного цикла ГК "Росатом". Оно занимается выводом из эксплуатации объектов использования атомной энергии, в том числе ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения радиоактивных отходов.