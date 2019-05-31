Лисин анекдотом про кур описал, как государство регулирует бизнес

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Изменения в государственном регулировании могут приводить к тому, что крупные инвестиционные проекты, на проработку которых уходят годы, теряют рентабельность и разваливаются, заявил бенефициар "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) Владимир Лисин в рамках международного металлургического саммита "Русская сталь: стратегия роста" в Липецке.

Общаясь с журналистами, бизнесмен, чтобы проиллюстрировать тезис о рисках госрегулирования для бизнеса, вновь прибег к жанру анекдота. "К фермеру пришел сельхознадзор. Ходит, смотрит, потом говорит: а чем ты кур кормишь? - Зерном. - Ты с ума сошел! Мы тут программу экспорта зерна написали. Надо больше зерна на экспорт, нам не хватает. А ты, негодяй, все это зерно курам скармливаешь! Выписали штраф. Проходит 3 месяца. Приходит санитарный надзор, смотрит, спрашивает: а ты чем кур кормишь? - Да вот, из ресторана отходы беру. У Новикова даже забираю отходы, качественные. - А как проверять эти отходы на санитарные нормы? Ты что, с ума сошел?! Курами люди будут питаться, а ты их мусором всяким кормишь. Опять выписали штраф. Ну, заплатил фермер. Проходит еще 3 месяца. Приходит природнадзор, экологический. Заходит на ферму, а там банки какие-то алюминиевые, бутылки пластиковые, пакеты от "Макдональдса", бумажки. Все это разбросано. Он говорит фермеру: ты что творишь?! - Я ничего не знаю. Я им даю по 100 рублей в день, они сами покупают".

По словам Лисина, подготовка и проработка стратегии компании, как правило, занимает длительный промежуток времени, и изменения в регулировании могут привести к тому, что проработанные корпорациями проекты теряют свою актуальность.

"Металлургические проекты, о которых мы говорим, не могут быть реализованы, допустим, за 3 месяца. Мы просчитываем, условно говоря, 5-летний план развития. Это значит, что нам надо сделать проект, проработать документацию. На это уходит время, годы, - сказал Лисин. - Когда идет планирование, мы должны просчитать рынок, смотреть экономическую эффективность, экологию, цифровую систему, это должно стоить дешевле, чем стоило раньше. Это всегда долгая тема".