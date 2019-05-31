Лисин анекдотом про кур описал, как государство регулирует бизнес
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Изменения в государственном регулировании могут приводить к тому, что крупные инвестиционные проекты, на проработку которых уходят годы, теряют рентабельность и разваливаются, заявил бенефициар "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) Владимир Лисин в рамках международного металлургического саммита "Русская сталь: стратегия роста" в Липецке.
Общаясь с журналистами, бизнесмен, чтобы проиллюстрировать тезис о рисках госрегулирования для бизнеса, вновь прибег к жанру анекдота. "К фермеру пришел сельхознадзор. Ходит, смотрит, потом говорит: а чем ты кур кормишь? - Зерном. - Ты с ума сошел! Мы тут программу экспорта зерна написали. Надо больше зерна на экспорт, нам не хватает. А ты, негодяй, все это зерно курам скармливаешь! Выписали штраф. Проходит 3 месяца. Приходит санитарный надзор, смотрит, спрашивает: а ты чем кур кормишь? - Да вот, из ресторана отходы беру. У Новикова даже забираю отходы, качественные. - А как проверять эти отходы на санитарные нормы? Ты что, с ума сошел?! Курами люди будут питаться, а ты их мусором всяким кормишь. Опять выписали штраф. Ну, заплатил фермер. Проходит еще 3 месяца. Приходит природнадзор, экологический. Заходит на ферму, а там банки какие-то алюминиевые, бутылки пластиковые, пакеты от "Макдональдса", бумажки. Все это разбросано. Он говорит фермеру: ты что творишь?! - Я ничего не знаю. Я им даю по 100 рублей в день, они сами покупают".
По словам Лисина, подготовка и проработка стратегии компании, как правило, занимает длительный промежуток времени, и изменения в регулировании могут привести к тому, что проработанные корпорациями проекты теряют свою актуальность.
"Металлургические проекты, о которых мы говорим, не могут быть реализованы, допустим, за 3 месяца. Мы просчитываем, условно говоря, 5-летний план развития. Это значит, что нам надо сделать проект, проработать документацию. На это уходит время, годы, - сказал Лисин. - Когда идет планирование, мы должны просчитать рынок, смотреть экономическую эффективность, экологию, цифровую систему, это должно стоить дешевле, чем стоило раньше. Это всегда долгая тема".
Российские металлурги осенью прошлого года оценили свои расходы на программу модернизации объектов тепловой генерации, которую планируется реализовать за счет промышленных потребителей электроэнергии, в сумму около 260 млрд рублей. Общую нагрузку на реальный сектор экономики РФ от программы ДПМ-2 ассоциация "Русская сталь" ранее оценивала в 5,5 трлн рублей до 2046 года. По оценкам металлургов, перекрестное субсидирование электроэнергетики приведет к дополнительным расходам компаний черной металлургии в 19 млрд рублей, всей промышленности - в 38 млрд рублей. Обеспокоенность вызывало также возможное обязательство для заводов выплачивать виртуальный резерв мощности сетей стоимостью еще 100 млрд рублей.
Гарантия стабильности госрегулирования - одна из ключевых идей соглашений о защите и поощрении капвложений (СЗПК), механизма, который власти и крупный бизнес договорились прописать в новом федеральном законе. Этот закон, так называемый "инвестиционный кодекс", уже прошел практически все стадии согласования и в весеннюю сессию должен быть внесен в Госдуму. Ключевое положение СЗПК - возможность предоставления организации, реализующей проект, права на не ухудшение условий его реализации, "стабилизационной оговорки". На стабилизационную оговорку может рассчитывать проект стоимостью от 5-10 млрд рублей (в зависимости от отрасли), соглашение может заключаться на срок 15-20 лет с правом продления еще на 6 лет при условии реинвестирования прибыли.