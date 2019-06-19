Лисин попросил РСПП проверить этичность высказывания Чубайса про олигархов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Высказывание главы "Роснано" Анатолия Чубайса, который упрекнул неназванных "олигархов" в противодействии развитию в РФ генерирующих мощностей на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), задело владельца НЛМК и транспортных активов Владимира Лисина.

Речь идет о фразе из интервью Чубайса радиостанции Business FM на полях ПМЭФ-2019. "К счастью, Россия, несмотря на сопротивление некоторых олигархов, сумела его преодолеть, правильно выбрала стратегию и создает собственный технологический кластер возобновляемой энергетики, который и сохранит Россию глобальной энергетической державой в неограниченном будущем", - заявил тогда глава "Роснано".

Он не уточнял, о ком идет речь. Между тем, именно владелец НЛМК публично говорил о финансовой нагрузке, которая ложится на бизнес в результате строительства мощностей на ВИЭ.

"ДПМами вы нас замучили дальше некуда (ДПМ - программа модернизации тепловых электростанций, запущена в середине 2000-х, финансируется за счет надбавки к энерготарифу, оплачиваемую промышленниками - ИФ). Принимаете решения о том, что для реконструкции тепловых мощностей устаревших тепловых станций необходимо взять, дать надбавку промышленности, всем работающим, для того чтобы была произведена эта реконструкция (имеется в виду программа модернизации генерации, так называемая ДПМ-2 - ИФ). Вы еще прошлые ДПМы не окупили! К этому решению приходит решение - давайте сюда добавим еще атомную станцию, и Анатолий Борисович (Чубайс - ИФ) говорит, что я вообще без солнечной батареи жить не могу, давайте ее туда же. Теперь возникает вопрос: мы сейчас все получим надбавку к нашему тарифу, который в несколько раз превысит инфляцию. Я, может быть, считаю, что должна быть реконструкция - но не таким же варварским способом!" - говорил Лисин на съезде РСПП с участием президента Владимира Путина в прошлом году.

Как сообщил "Интерфаксу" участник заседания бюро РСПП, состоявшегося в среду, Лисин призвал "обратить внимание на недопустимость публичных высказываний членов бюро, которые противоречат этическим нормам РСПП".

"В своих заявлениях наш коллега противопоставляет свою так называемую "правильную позицию", цитирую, "сопротивлению некоторых олигархов" для продвижения России вперед. Считаю, что каждый член бюро правления РСПП имеет право высказывать свое личное мнение открыто, что, тем не менее, не означает, что, если оно не совпадает с большинством в организации, то использование метода приклеивания ярлыков "неправильных олигархов" сообщества является допустимым в рамках союза", - заявил Лисин.

Он попросил "профильные службы" РСПП дать оценку этих высказываний. По словам собеседника агентства, в протокол заседания этот пункт решено было не вносить, при этом комиссию по этике РСПП попросят проанализировать высказывания Чубайса.

По словам еще одного собеседника агентства, присутствовавшего на бюро РСПП, Чубайс в ответ на выступление Лисина сказал, что готов понести ответственность за свои слова, но попросил бы учесть высказывание, сделанное не так давно в поддержку бизнеса. Глава "Роснано" имел в виду свое выступление на Общероссийском гражданском форуме в декабре прошлого года, когда заявил, что общество, в его понимании, "глубоко инфантильно", "оно вообще за 25 лет не удосужилось даже сказать "спасибо" бизнесу один раз за все, что бизнес сделал в стране".

Один из источников рассказал, что бумага с полной цитатой выступления была роздана участникам РСПП, а Лисину Чубайс предложил его лично зачитать.

В целом же атмосферу после доклада Лисина источники характеризуют как "дружественную", а ответ Чубайса, включавший предложение "сдать партбилет" в качестве признания вины, был выдержан в шутливой форме.