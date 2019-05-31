Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.

Решение вступает в силу уже в пятницу.

Харадинай призвал ООН уважать данное распоряжение, заявив что Краснощеков занимался в Косово "антиконституционной деятельностью, расшатывал мир и стабильность".

Ранее власти Косово заявляли о намерении добиваться снятия сотрудника ООН дипломатического иммунитета.

Сейчас Краснощеков находится в больнице в Белграде. В пятницу его проведал президент Сербии Александр Вучич.

Утром во вторник подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции, которая, по свидетельствам очевидцев и журналистов, сопровождалась чрезмерным применением силы, были задействованы 73 спецавтомобиля. Сообщалось о задержании около 30 человек, среди задержанных были полицейские. Представители косовских властей заявили, что на севере края проходила акция по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины.

Российский дипломат, сотрудник миссии ООН в Косово Краснощеков был избит и задержан возле баррикад в районе операции косовского спецназа в общине Зубин Поток на севере края.

По версии косовской стороны, Краснощеков находился возле баррикад вместе с сербами, которые мешали проведению операции косовского спецназа.

Сербские СМИ в свою очередь сообщают, что косовские спецназовцы избили Краснощекова за то, что он говорил на сербском языке. Он поступил в больницу с ушибами глаза и челюсти. После получения амбулаторной помощи, по данным сербских СМИ, Краснощеков покинул больницу. При этом никаких заявлений для прессы он не сделал.