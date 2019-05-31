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Турция и США создадут рабочую группу по С-400

Турция и США создадут рабочую группу по С-400
Фото: АР/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров на этой неделе договорились создать совместную рабочую группу для обсуждения ситуации с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных турецких и американских официальных лиц.

Представитель турецких властей на условиях анонимности рассказал Bloomberg, что Эрдоган во время разговора с Трампом вновь предложил создать группу для обсуждения тематики С-400. Американский президент с этой идеей согласился.

Однако, пишет агентство, пока не понятно, какие следующие шаги будут предпринимать стороны в отношении рабочей группы. Также неясно, когда группа может начать работу, и как долго эта работа может продлиться.

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Кроме этого, американские источники в разговоре с Bloomberg отметили, что возможные результаты деятельности этой группы, по их мнению, скорее всего, лишь подкрепят нынешнюю позицию США, согласно которой покупка Турцией С-400 подвергнет риску программу истребителей-бомбардировщиков F-35 с участием, в том числе, и Турции.

Россия все равно поставит системы

18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году.

"Мы подписали контракт, и в этом году - до конца года мы завершим все поставки", - сообщил Чемезов. На уточняющий вопрос о количестве поставок, Чемезов сказал: "Всё, полностью. Всю систему поставим в этом году".

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил агентству, что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса. США также пригрозили пересмотреть договоренности об участии Турции в программе создания истребителей F-35 в том случае, если Анкара не откажется от приобретения российских С-400.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган США С-400 Дональд Трамп

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