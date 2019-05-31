МИД РФ усмотрел в действиях Косова презрение к международным нормам

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - МИД РФ заявил, что объявление властями Косова persona non grata сотрудника миссии ООН, гражданина РФ Михаила Крсанощекова свидетельствует о пренебрежительном отношении Приштины к ООН.

"Рассматриваем действия косовских властей как продолжение неприкрытой линии на обострение межнациональных отношений в крае, презрение к международным нормам дипломатического общения. По сути, это демонстрация пренебрежительного отношения к ООН со стороны Приштины, прецедент, который будет иметь далеко идущие последствия", - говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в пятницу.

В комментарии отмечается, что Краснощеков был задержан и жестоко избит, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета. В настоящее время Краснощеков проходит лечение в Белграде.

В МИД РФ отметили, что "такие шаги стали возможны только в условиях потакания косоварам со стороны Запада".

"Российская Федерация продолжит предпринимать все необходимые действия по защите своего гражданина в соответствии с международным правом и национальным законодательством", - подчеркивает МИД РФ.

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