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Экс-губернатор Ивановской области Коньков задержан по делу о мошенничестве

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Иваново задержан депутат областной думы, экс-губернатор региона Павел Коньков, сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник в правоохранительных органах.

По данным источника, 31 мая в регионе работала группа следователей спецслужбы. Предположительно, Конькова, занимавшего пост губернатора в 2013-2017 годах, подозревают в причастности к мошенническим схемам выделения бюджетных средств компании "Ивановский бройлер" на сумму в 750 млн рублей и других преступлениях.

Оперативная группа провела выемку документов в областном правительстве и парламенте, сказал собеседник агентства.

По неподтвержденным данным, Коньков был допрошен следователями и сегодня будет перевезен в Москву.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Иваново

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