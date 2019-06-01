Число пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске выросло до четырех

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Число пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске возросло до четырех человек, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По его словам, люди получили колото-резаные ранения. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Другой источник "Интерфакса", уточнил, что в цеху, где произошел взрыв производились фугасные авиабомбы и компоненты для них. Собеседник агентства отметил, что боеприпасы хранились в том же помещении.

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