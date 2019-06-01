В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Помощник депутата Законодательного собрания Ростовской области от фракции КПРФ Евгения Бессонова Михаил Бакланов убит в Ростове-на-Дону в ночь на субботу, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Бакланов был застрелен в ходе конфликта своим знакомым. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

Сам Бессонов также подтвердил агентству "Интерфакс" информацию о гибели помощника. "Действительно это так. Михаил Бакланов был убит этой ночью", - сказал депутат.

В пресс-службе следственного комитета СК РФ по Ростовской области также подтвердили факт убийства мужчины в Ростове-на-Дону, однако не сообщили о его личности. Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.