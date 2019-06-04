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В Ростове арестован обвиняемый в убийстве помощника депутата

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Суд в Ростове-на-Дону заключил под стражу 32-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве помощника депутата регионального парламента. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, преступление было совершено во время застолья в ночь на 1 июня. Приятели поссорились, один из них выхватил травматический пистолет и дважды выстрелил в голову другого, после несколько раз ударил того ножом. Пострадавший от полученных ран умер.

Кроме того, по данным следствия, мужчина подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении 31-летней местной жительницы, которая также находилась в квартире в момент происшествия.

"Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), пункту "б" части 2 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении.

В свою очередь, как сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник, убитый - 38-летний Михаил Бакланов, который работал помощником у депутата Законодательного собрания Ростовской области от фракции КПРФ Евгения Бессонова. Сам парламентарий эту информацию агентству подтвердил.

Ростов-на-Дону Ростовская область

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