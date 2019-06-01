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Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (TU") продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.

"Атаки начались вчера после завершения экзаменов и продолжились в субботу. Никаких проблем для организаторов и участников экзаменов они не вызвали. Рособрнадзор обратился в правоохранительные органы и передал подробные материалы об атаке для последующей работы", - заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, которого цитируют в пресс-службе ведомства в субботу.

Злоумышленники пытались вывести из строя системы Рособрнадзора и подведомственных службе организаций. Работоспособность серверов и их доступность для специалистов Рособрнадзора и пользователей удалось сохранить.

"Атака не помешала обработке результатов по итогам прошедших госэкзаменов", - подчеркивают в ведомстве.

Накануне прошли ЕГЭ по истории и химии.

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 27 мая по 1 июля. Сдавать экзамены будет почти 750 тысяч человек.

ЕГЭ

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