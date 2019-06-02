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Роспотребнадзор предупреждает туристов о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предупреждает туристов о сезонной вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала 2019 года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.

"В настоящее время регистрируется эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке денге в Таиланде. С начала 2019 года в Центральных и Южных районах Таиланда зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболеваний среди людей, в том числе за последние 2 недели - 21 тысяча, из них 90 случаев закончились летальным исходом", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, рост заболеваемости связан с началом сезона муссонов и сильной жары. Основными переносчиками лихорадки Денге являются комары.

Роспотребнадзор в целях защиты от укусов насекомых рекомендует носить одежду, максимально закрывающую части тела, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых, в помещениях обязательно вешать противомоскитные сетки на окна и двери.

В ведомстве отмечают, что в случае ухудшения состояния здоровья по возвращении из Таиланда следует обратиться к врачу, сообщив ему о месте путешествия.

Роспотребнадзор Таиланд

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