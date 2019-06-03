Неизвестный напал с топором и тесаком на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Неизвестный мужчина напал на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска в фойе городской администрации, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе мэрии, эти данные подтвердили и в региональном управлении СК.

По данным местного издания Sakh.com, нападавший был вооружен тесаком и топором. Он якобы хотел попасть на консультацию к мэру, но его не пустили, поскольку он не был записан. Получив отказ, мужчина трижды ударил случайного сотрудник мэрии, который в тот момент входил в здание.

По данным издания, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В мэрии Южно-Сахалинска заявили, что администрация работает в штатном режиме