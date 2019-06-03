Личный охранник организатора блокады Крыма приговорен к четырем годам колонии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Крыма вынес приговор 25-летнему местному жителю Эдему Кадырову за участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ), действующем на Украине, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Мужчине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы и одного года ограничения свободы.

Как установило следствие, житель полуострова в 2016 году вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым формирования, действующего в приграничных районах Херсонской области Украины, и прошел там специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием.

"В его обязанности входило осуществление личной охраны командира НВФ - Ислямова, выполнение поставленных им задач, строительство сооружений и заграждений вблизи расположения российско-украинской границы, досмотр транспортных средств, ее пересекающих", - уточнили в ФСБ.

Отмечается, что по возвращении в Крым Кадыров мог добровольно прекратить участие в НВФ, но не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом.

ФСБ задержала Кадырова 23 января, в отношении него было возбуждено уголовное дело об организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем (ч. 2 ст. 208 УК РФ). В ходе следствия обвиняемый признал вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства.

Ислямов в 2014 году занимал должность вице-премьера Крыма, а затем бежал на Украину. Он является одним из организаторов продовольственной и энергетической блокад Крыма. В России в отношении него возбуждено уголовное дело, он объявлен в федеральный розыск.