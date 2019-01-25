Житель Крыма получил 10 с половиной лет колонии за участие в НВФ на Украине

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Крыма вынес приговор местному жителю, обвиняемому в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ), сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

"Суд признал Февзи Саганджи виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы", - говорится в пресс-релизе.

По данным УФСБ, Саганджи в январе 2016 года "по мотивам политической вражды по отношению к Российской Федерации и факту вхождения в ее состав Республики Крым" добровольно вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым "крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана".

"Являясь членом указанного НВФ, поддерживая цели его создания (осуществление блокады Крыма со стороны украинской границы, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение Крымского полуострова в состав Украины), Саганджи с января 2016 по сентябрь 2017 года принимал активное участие в деятельности батальона, пройдя курсы стрелково-огневой, рукопашной и минно-взрывной подготовки", - добавили в ведомстве.

В сентябре 2017 года он вернулся в Крым, однако не обратился в правоохранительные органы с заявлением о добровольном прекращении участия в НВФ. Крымчанина задержали в апреле 2018 года, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем".

Организатором "крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана", действующего в приграничных районах Херсонской области Украины, считается Ислямов, который в 2014 году занимал должность вице-премьера Крыма, а затем бежал на Украину.

Ислямов является одним из организаторов продовольственной и энергетической блокад Крыма. В России в отношении него возбуждено уголовное дело, он объявлен в федеральный розыск.