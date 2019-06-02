МИД РФ раскрыл позицию по претензиям Украины в Международном суде ООН

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - МИД РФ заявил о своей позиции перед устными слушаниями в Международном суде ООН 3-7 июня по делу, инициированному Киевом в январе 2017 года.

Украина обратилась в суд на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Она обвинила Россию в нарушении первой конвенции материальной поддержкой самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Нарушение второй конвенции Украина усмотрела в якобы ущемлении прав крымских татар и этнических украинцев в Крыму после его присоединения к России.

"Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции по нескольким основаниям. В частности, мы отрицаем наличие спора между двумя странами по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей", - говорится в заявлении МИД РФ.

В министерстве отмечают, что обвинения в адрес России и связанные с этим разногласия между двумя странами нельзя отнести ни к одной из упомянутых конвенций. "Так, развязанная Киевом гражданская война на Донбассе не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а претензии Киева о якобы незаконном возвращении Крыма в состав России не могут быть предъявлены на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - отмечается в заявлении.

В МИД РФ также подчеркнули, что Киев не смог выполнить условия, которые должны быть соблюдены до обращения в суд ООН. В частности, Украина "не пыталась добросовестно решить возникшие с Россией разногласия посредством переговоров или арбитража" и не обратилась в Комитет по ликвидации расовой дискриминации, созданный в соответствии с конвенцией.

В апреле 2017 года Международный суд ООН в Гааге вынес предварительное решение, согласно которому он не нашел оснований для введения дополнительных мер в отношении России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с иском Украины. При этом суд частично удовлетворил требования Киева по второму иску, о нарушениях конвенции по ликвидации расовой дискриминации, и обязал Россию воздержаться от ущемления прав крымских татар и гарантировать возможность обучения на украинском языке в Крыму.