Tinder попал под "закон Яровой"

Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор внес сервис знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации в интернете (ОРИ); таким образом Tinder в рамках "пакета Яровой" обязан полгода хранить сообщения российских пользователей и предоставлять ее по запросу правоохранительных органов.

Американская компания-разработчик Match Group, LLC - владелец приложения для романтических знакомств - был зарегистрирован в качестве ОРИ 31 мая.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский пояснил журналистам, что компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения.

С 1 июля 2018 года ОРИ в рамках реализации "пакета Яровой" обязаны полгода хранить сообщения российских пользователей и предоставлять ее по запросу правоохранительных органов - МВД, ФСБ, ФСО, ФСИН, таможни, Службы внешней разведки РФ (СВР), внешней разведки Минобороны.

Представители отрасли предупреждали, что обязанность хранить большие массивы данных, часть которых дублирует друг друга несколько раз, потребует многомиллиардных затрат. Так, "Мегафон" оценил свои расходы в 35-40 млрд рублей на пять лет, "МТС" - в 50 млрд рублей, VEON - в 45 млрд рублей.