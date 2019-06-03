Группу туристов с ВИЧ отказались разместить на нижегородской турбазе

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Группе из 50 человек с ВИЧ-положительным статусом было отказано в проживании на туристической базе "Новинки" в Нижегородской области, сообщила агентству "Интерфакс" директор благотворительного фонда "СТЭП" Ольга Кузьмичева в понедельник.

"Группе из 50 ВИЧ-положительных человек, среди которых и дети, и взрослые, 2 июня отказали в размещении на турбазе "Новинки". Вернули аванс. Основанием стало то, что персонал отказался работать с людьми, у которых такой диагноз", - сказала Кузьмичева.

Директор фонда отметила, что фонд с 2009 года занимается помощью людям с ВИЧ-положительным диагнозом, постоянно проводит семинары о путях передачи вируса.

"Год назад мы организовывали заезд группы на ту же турбазу, играли в пейнтбол, и все было нормально. Этот отказ был удивителен, говорит о невежестве людей", - добавила Кузьмичева.

В свою очередь администратор туристической базы подтвердила агентству, что причиной отказа стали опасения сотрудников.

"Сотрудники пришли к руководителю турбазы, высказали опасения о том, что непонятно как работать с такими детьми, не страшен ли этот диагноз. Поэтому было принято решение вернуть аванс данной группе", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что заезд был запланирован на 7 июня, планировалось размещение на двое суток.

В то же время управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщает, что проводит проверку и планирует провести семинар для сотрудников спортивной деревни, где расскажут о способах передачи ВИЧ-инфекции.

Кроме того, по данным управления, на 5 июня запланировано совещание с директором фонда, представителями турбазы и детского омбудсмена в Нижегородской области.