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Отдыхающие с ВИЧ после отказа одной из нижегородских турбаз поедут в другое место

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Группа людей с ВИЧ-положительным статусом, которой отказали в размещении на туристической базе в Богородском районе Нижегородской области, организует отдых в другом месте.

"Другой вариант (размещения группы-ИФ) подобран", - сообщили "Интерфаксe" в благотворительном фонде "СТЭП".

В официальной группе фонда в соцсети также сообщается, что "все запланированные мероприятия обязательно состоятся в намеченные даты и время".

В РоссииГруппу туристов с ВИЧ отказались разместить на нижегородской турбазеЧитать подробнее

Как сообщалось со ссылкой на директора фонда Ольгу Кузьмичеву, группе из 50 ВИЧ-положительных человек, среди которых и дети, и взрослые, 2 июня отказали в размещении на турбазе "Новинки" и вернули аванс. Основанием стало то, что персонал отказался работать с людьми, у которых такой диагноз.

Директор "СТЭПа" отмечала, что фонд с 2009 года занимается помощью людям с ВИЧ-положительным диагнозом, постоянно проводит семинары о путях передачи вируса.

Администратор туристической базы подтверждала агентству, что причиной отказа стали опасения сотрудников. Выезд был запланирован на 7 июня.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщало, что проводит проверку и планирует провести семинар для сотрудников базы, на котором расскажут о способах передачи ВИЧ-инфекции. Кроме того, на 5 июня запланировано совещание с директором фонда, представителями турбазы и детского омбудсмена в Нижегородской области.

Нижегородская область

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