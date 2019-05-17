Жительницу Иркутской области отправили в колонию за заражение ВИЧ подростка

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Жительница Иркутской области получила три года колонии за заражение ВИЧ-инфекцией своего несовершеннолетнего партнера, сообщает в пятницу пресс-служба Нижнеилимского райсуда.

"Подсудимая, зная о наличии у нее ВИЧ-инфекции, не предупредила об этом потерпевшего", - говорится в сообщении суда.

В пресс-службе Иркутского областного центра СПИД уточнили, что осужденной - 22 года, инкриминируемое ей преступление совершено в 2016 году, когда ей было 19 лет, а ее партнеру - 16 лет.

"Факт заражения ВИЧ был выявлен спустя год во время медицинского обследования юноши. На момент заражения девушка уже знала о своем ВИЧ-статусе, была предупреждена об ответственности. От лечения и обследования отказалась и до настоящего времени его не проходила", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что девушка и юноша проживают в одном небольшом поселке и боятся огласки.