Поиск

Жительницу Иркутской области отправили в колонию за заражение ВИЧ подростка

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Жительница Иркутской области получила три года колонии за заражение ВИЧ-инфекцией своего несовершеннолетнего партнера, сообщает в пятницу пресс-служба Нижнеилимского райсуда.

"Подсудимая, зная о наличии у нее ВИЧ-инфекции, не предупредила об этом потерпевшего", - говорится в сообщении суда.

В пресс-службе Иркутского областного центра СПИД уточнили, что осужденной - 22 года, инкриминируемое ей преступление совершено в 2016 году, когда ей было 19 лет, а ее партнеру - 16 лет.

"Факт заражения ВИЧ был выявлен спустя год во время медицинского обследования юноши. На момент заражения девушка уже знала о своем ВИЧ-статусе, была предупреждена об ответственности. От лечения и обследования отказалась и до настоящего времени его не проходила", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что девушка и юноша проживают в одном небольшом поселке и боятся огласки.

Иркутская область

Новости по теме

Новости
Протесты из-за храма в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга объяснил, зачем нужен забор на месте будущего храма

Протесты из-за храма в Екатеринбурге

Число арестованных из-за акций против строительства храма в Екатеринбурге выросло до 30

Число арестованных из-за акций против строительства храма в Екатеринбурге выросло до 30

Что случилось этой ночью: пятница, 17 мая

Полиция задержала подозреваемых в полумиллиардной афере с поставкой автозапчастей

Кадыров внесет авторов санкций против спецназа "Терек" в свои "черные списки"

Что произошло за день: четверг, 16 мая

Протесты из-за строительства храма в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга вышел к митингующим против строительства храма

Путин заявил об увеличении числа российских военных аппаратов на орбите в 1,5 раза

Протесты из-за строительства храма в Екатеринбурге

Резиденцию патриарха в Москве закидали дымовыми шашками

Резиденцию патриарха в Москве закидали дымовыми шашками

Минтранс решил снизить квоту на трудоустройство иностранцев командирами воздушных судов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');