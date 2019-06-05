После отказа нижегородской турбазы принять людей с ВИЧ завели уголовное дело

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Нижегородской области завели уголовное дело после отказа турбазы в Богородском районе разместить у себя группу туристов с ВИЧ, сообщает в среду Следственный комитет.

Дело заведено по статье о нарушении равенства прав и свобод человека и гражданина. "Противоправными действиями представителя базы отдыха допущена дискриминация прав и свобод детей, требующих социальной поддержки общества и государства", - сообщает СК.

Группе из 50 человек, среди которых было 30 детей, 2 июня отказали в размещении на турбазе "Новинки" и вернули аванс. Основанием стало то, что персонал отказался работать с людьми, у которых диагностирован ВИЧ.

Администратор туристической базы подтвердила агентству, что причиной отказа стали опасения сотрудников.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит проверку и планирует провести семинар для сотрудников базы, чтобы рассказать о способах передачи ВИЧ-инфекции.