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Путин призвал за два года избавиться от понятия "обманутый дольщик"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Нужно сделать все, чтобы через два года в России не осталось обманутых дольщиков, а риски жилищного строительства ложились не на граждан, а на государство, застройщиков и банки, заявил президент России Владимир Путин.

"Нам нужно сделать все, что от нас зависит, чтобы в ближайшее время, в ближайшие пару лет мы избавились от такого позорного словосочетания и явления как "обманутый дольщик"", - сказал он на совещании с членами правительства.

"Нужно переложить риски с плеч граждан на плечи финансовых организаций, застройщиков и государство", - продолжил глава государства.

Вместе с тем, он подчеркнул, что нужно сделать это "не обременительным для отрасли способом, чтобы не нанести ущерб объемам жилищного и другого строительства".

Для этого, продолжил Путин, все решения, принимаемые в этой сфере, должны сверяться с представителями строительных компаний.

"Очень аккуратно нужно к этому подходить, но двигаться в этом направлении нужно обязательно, двигаться так, как это у нас запланировано и решено на уровне законов и подзаконных актов правительства Российской Федерации", - сказал он.

По словам Путина, он очень рассчитывает, что этот вопрос будет находиться под контролем властей, и при необходимости в его решение будут вноситься коррективы.

Владимир Путин

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