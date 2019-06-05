РФ передала КНДР очередную партию пшеницы в качестве гуманитарной помощи

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Пхеньяне сообщило о передаче Россией в последние дни почти 4 тыс. тонн пшеницы КНДР в качестве гуманитарной помощи.

"5 июня в порту Нампхо началась разгрузка 2895 тонн российской пшеницы, направленной нами в качестве гуманитарной помощи КНДР, где в нынешнем году разразилась серьезная засуха, последствия которой еще предстоит пережить", - говорится в сообщении дипмиссии, в фейсбуке.

"Несколькими днями ранее еще 1100 тонн были доставлены тем же северокорейским судном в порт Хыннам", - говорится в сообщении.

В российской дипмиссии отметили, что поставка осуществлена в счет российского взноса в бюджет Всемирной продовольственной программы ООН на 2019 год.

"В феврале, марте и апреле здесь уже встречали три партии гуманитарного груза из Находки", - напомнили в посольстве.

В официальной церемонии начала разгрузки приняли участие посол РФ Александр Мацегора и представитель ВПП в Пхеньяне, который пояснил, что часть пшеницы будет использована на фабриках, построенных специалистами ВПП, для производства витаминизированной муки, которую затем направят в хлебопекарни. Остальная часть пойдет на изготовление высококалорийных галет для детей, беременных и кормящих женщин, а также пациентов тубдиспансеров и детских больниц.