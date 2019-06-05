Поиск

Почти 40% россиян согласились бы отказаться от пластиковых пакетов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - По данным всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 85% россиян допускают возможность отказа в той или иной степени от использования пластиковых пакетов, при этом только 25% россиян используют их повторно.

"Чаще всего при походах в магазины россияне используют пластиковые пакеты (68%) для упаковки купленных товаров. При этом 85% россиян допускают для себя возможность отказаться или сократить использование пластиковых пакетов: из них 39% - полностью, а 46% - частично", - говорится в исследовании ВЦИОМ.

Лишь 25% респондентов используют пластиковые пакеты повторно, еще 41% иногда используют пластиковые пакеты повторно, а 32% почти всегда берут новые пластиковые пакеты.

"Среди тех, кто использует пластиковые пакеты повторно, 29% делают это ради экономии, еще 27% таким образом стараются заботиться об окружающей среде", - отмечается в сообщении.

По данным ВЦИОМ, 70% респондентов считают, что отказ от пластиковых пакетов или сокращение их использования заметно уменьшит количество мусора и улучшит экологическую ситуацию.

Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июня. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.

ВЦИОМ

Новости по теме

Новости

Путин отправил в отставку врио губернатора Астраханской области

ПМЭФ-2019

Во время ПМЭФ стоимость самых дорогих номеров в отелях Петербурга превысила 3 млн рублей

Матвиенко предложила заложить в бюджете средства на защиту россиян за рубежом

Матвиенко предложила заложить в бюджете средства на защиту россиян за рубежом

Спикер Заксобрания Петербурга отшутился в ответ на вопрос о незадекларированной даче

Предъявлено обвинение предполагаемому убийце ветерана ГРУ Белянкина

Предъявлено обвинение предполагаемому убийце ветерана ГРУ Белянкина

РФ передала КНДР очередную партию пшеницы в качестве гуманитарной помощи

После отказа нижегородской турбазы принять людей с ВИЧ завели уголовное дело

Работа информационной системы ГИБДД восстановлена

В информационной системе ГИБДД произошел сбой

В информационной системе ГИБДД произошел сбой

Бари Алибасов оказался в реанимации в НИИ им.Склифосовского

Бари Алибасов оказался в реанимации в НИИ им.Склифосовского
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');