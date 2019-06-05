Почти 40% россиян согласились бы отказаться от пластиковых пакетов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - По данным всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 85% россиян допускают возможность отказа в той или иной степени от использования пластиковых пакетов, при этом только 25% россиян используют их повторно.

"Чаще всего при походах в магазины россияне используют пластиковые пакеты (68%) для упаковки купленных товаров. При этом 85% россиян допускают для себя возможность отказаться или сократить использование пластиковых пакетов: из них 39% - полностью, а 46% - частично", - говорится в исследовании ВЦИОМ.

Лишь 25% респондентов используют пластиковые пакеты повторно, еще 41% иногда используют пластиковые пакеты повторно, а 32% почти всегда берут новые пластиковые пакеты.

"Среди тех, кто использует пластиковые пакеты повторно, 29% делают это ради экономии, еще 27% таким образом стараются заботиться об окружающей среде", - отмечается в сообщении.

По данным ВЦИОМ, 70% респондентов считают, что отказ от пластиковых пакетов или сокращение их использования заметно уменьшит количество мусора и улучшит экологическую ситуацию.

Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июня. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.