Свердловская область возглавила рейтинг самых грязных регионов по версии экологов

Москва оказалась в топ-5 наиболее благополучных субъектов Федерации

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Свердловская область оказалась на последнем месте в экологическом рейтинге регионов России, который по итогам весны 2019 года составили экологи общественной организации "Зеленый патруль".

Также среди самых экологически неблагополучных регионов оказались Челябинская, Иркутская, Нижегородская и Оренбургская области и Красноярский край.

Возглавили рейтинг Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай, Белгородская область. Москва оказалась на пятом месте.

Из федеральных округов наиболее благополучным назвали Центральный федеральный округ, за ним следует Северный Кавказ. Замыкает рейтинг округов Урал.

При составлении рейтинга экологи учитывали состояние окружающей среды в регионе, экологические мероприятия, реакцию чиновников на жалобы граждан.

Представляя рейтинг, в "Зеленом патруле" отметили, что мусорная реформа, запущенная в начале 2019 года, продолжает буксовать. Большинство регионов не справляются с поставленными задачами.

"Вместо создания технопарков по переработки отходов в регионах продолжают забивать мусором старые полигоны. Для легализации переполненных полигонов региональные операторы устанавливают, практически, муляж сортировочных станций, которые, по факту, не в состоянии переработать даже 10% поступающего мусора. Такие сортировки, как правило, запускают только при посещении контролирующих органов, либо во время посещения объекта важными гостями", - рассказал глава председатель правления организации Андрей Нагибин, его слова приведены в пресс-релизе.

Нагибин также напомнил о крымском городе Армянск, жители которого прошлым летом жаловались на загрязнение выбросами с предприятия "Титановых инвестиций". Он предупредил, что на юге России установилась жара, которая может спровоцировать новые экологические проблемы, и призвал следить за ситуацией.