Узких специалистов-медиков будут еженедельно отправлять в крымский Армянск

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Власти Крыма решили каждую неделю отправлять профильных медицинских специалистов в Армянск (север полуострова), где ранее были зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ, сообщил Мининформ региона.

По данным ведомства, глава администрации Армянска Василий Телиженко озвучил коллективное обращение жителей города на заседании оперативного штаба в крымском правительстве. Чиновник посетовал на нехватку профильных медицинских специалистов в городе. "Принято решение еженедельно направлять их в Армянск", - говорится в пресс-релизе.

Так, согласно информации Мининформа, в среду, 19 сентября, жителей Армянска в порядке "живой очереди" в центральной городской больнице примут невролог, отоларинголог, офтальмолог и кардиолог.

В свою очередь Минздрав Крыма сообщил, что обращений жителей Армянска "с отравлениями химическими веществами не зарегистрировано".

По данным ведомства, с 17 по 18 сентября в ЦГБ Армянска за медпомощью обратились пять человек: трое взрослых и двое детей. Им поставили диагноз: "аллергический фарингит", "аллергический дерматит". Двое взрослых и один ребенок госпитализированы.

Как сообщалось, жители Армянска с 24 августа массово жалуются в соцсетях на плохой запах и желтый налет, похожий на ржавчину, который покрывает металлические предметы. На деревьях пожелтела и раньше времени опала листва. Горожане сообщают также о першении в горле и сыпи на коже.

Власти Крыма 4 сентября объявили о превышении ПДК сернистого ангидрида, ввели на две недели внеплановые каникулы в школах Армянска, вывезли детей в санатории и решили приостановить работу химзавода по производству диоксида титана, испарения с кислотонакопителя которого они называют вероятной причиной ухудшения экологической ситуации на севере полуострова. Позже каникулы продлили еще на неделю.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч.1 ст.247 УК РФ).

Власти 14 сентября заявили о превышении предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида и хлористого водорода на севере полуострова, ввели режим чрезвычайной ситуации в Армянске и близлежащих селах.

Химические отходы сбрасываются в отстойник с начала 1970-х годов. Площадь технического водоема составляет 42 квадратных метра, объем - 30 млн кубометров воды. Власти заявляли, что кислотонакопитель пересох в августе 2018 года из-за засушливой погоды, в "озере" осталось лишь 1,6 млн кубометров воды.

Сейчас коллектор армянского филиала "Титановых инвестиций" сбрасывает сточные воды в кислотонакопитель, добавляет известковое молоко для уменьшения концентрации кислоты. Отстойник по периметру засыпают также фосфогипсом.

В последние четыре дня превышений ПДК в Армянске нет. Причиной снижения выброса вредных веществ является остановка завода, прошедшие дожди и снижение температуры воздуха, заявляют власти.