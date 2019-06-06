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Путин заявил, что рассчитывает на скорую встречу с бизнесменами США

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на скорую встречу с представителями американского бизнеса.

"Мы регулярно встречаемся со всеми нашими партнерами: и с российским бизнесом, и с европейским. Надеюсь, с американскими коллегами скоро встретимся", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств

"Мы встречаемся (с представителями зарубежного бизнеса) регулярно. Я повторяю, недавно с британским бизнесом встречался, с немецким, с французским, с итальянским. Здесь будет много контактов", - отметил он.

Владимир Путин США

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