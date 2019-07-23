Минфин предложил вывести букмекеров и лотереи из-под действия "регуляторной гильотины"

Требования к ним остаются актуальными, их цель - защитить права граждан, напомнили в ведомстве

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Организация азартных игр не должна попасть под "регуляторную гильотину": такую деятельность регулируют не ради создания условия для развития этого бизнеса, а для защиты интересов граждан, считает Минфин. Об этом говорится в письме ведомства, направленном в аппарат правительства, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

В начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил перечень органов власти и видов контроля, в отношении которых в первоочередном порядке будет осуществляться механизм "регуляторной гильотины". В список, в частности, попали федеральный государственный надзор в области организации и проведения азартных игр; лицензионный контроль за деятельностью по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах; надзор за деятельностью СРО букмекеров; федеральный государственный надзор за проведением лотерей.

Закон о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (244-ФЗ) определяет, что ограничения в этой сфере устанавливаются в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, напоминает Минфин. Помощь развитию предпринимательства в этой сфере не является целью госрегулирования, говорится в письме. Предложенная правительством "регуляторная гильотина" предусматривает отказ от избыточных требований к предпринимателям с 1 февраля 2020 года.

В Минфине считают, что требования к букмекерским конторам и другим организаторам азартных игр остаются актуальными. Более того, одно из поручений президента по итогам заседания совета по развитию физкультуры и спорта 27 марта 2019 года предписывает правительству до 2 декабря обеспечить установление новых законодательных ограничений и обязанностей в сфере организации и проведения азартных игр, напоминает министерство, резюмируя, что применять "регуляторную гильотину" в этих условиях нецелесообразно. То же касается и лотерей, в отношении организации и проведения которых действует государственная монополия, сказано в письме.