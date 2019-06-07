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Больше ста пилотов в России не смогут летать из-за недействительных дипломов

Больше ста пилотов в России не смогут летать из-за недействительных дипломов
Фото: ТАСС, Александр Рюмин

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Больше сотни пилотов, получивших образование в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ), могут лишиться дипломов из-за иска челябинской транспортной прокуратуры, которая требует признать незаконной деятельность ЮУрГУ по летной подготовке, пишет в пятницу "Коммерсантъ".

Ранее в результате проверок, инициированных Генпрокуратурой после катастрофы Ан-148 в Подмосковье, свидетельств лишились уже более 60 выпускников этого учебного заведения. Теперь без дипломов рискует остаться еще 103 человека.

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Издание напоминает данные, которые в конце мая привел генпрокурор Юрий Чайка, выступая перед Госдумой в рамках правительственного часа; с 2017 года от полетов отстранили 550 пилотов, 160 летных свидетельств были аннулированы. По сведениям "Ъ", речь идет преимущественно о выпускниках Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) и созданном на его базе "Челябинском летном училище гражданской авиации" (ЧЛУГА).

Выпускником ЮУрГУ был, в частности, второй пилот разбившегося Ан-148 "Саратовских авиалиний"; согласно выводам МАК, самолет упал из-за того, что пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, из-за чего командир получил неверные данные и решил разогнать лайнер, переведя его в пикирование.

В ходе проверок выяснилось, что Южно-Уральский университет не имел сертификата авиационного учебного центра и утвержденной Росавиацией программы подготовки. Деятельность по обучению пилотов в ЧЛУГА была признана незаконной по решению суда еще в 2017 году на том основании, что с 2016 года у училища нет сертификата авиационного учебного центра.

Само учебное заведение указывает на то, что этот сертификат нужен только для переподготовки специалистов, а обучение тех, кто получает летную подготовку впервые, производится по лицензии Минобразования и регулируется федеральным законом об образовании.

При этом ЧЛУГА неоднократно пыталось получить у "Росавиации" новый сертификат, однако эти попытки не увенчались успехом.

Росавиация

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