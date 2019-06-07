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Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Компания Google в мае снизила до 67,5% фильтрацию запрещенного в России контента, ей может грозить штраф в 700 тысяч рублей, сообщил "Интерфаксу" в пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров.

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Он напомнил, что компания в результате переговоров с регулятором стала фильтровать запрещенный на территории РФ контент, однако, по данным на 30 мая, фильтрует его на 67,5%, хотя в апреле удаляла 80% такой информации.

"С Google все просто: либо они начнут обратно наращивать количество удаленных материалов, либо мы их опять оштрафуем - был штраф 500 000 тысяч рублей, будет 700 000", - сказал Жаров.

"Мы им сообщали: "Коллеги, было 80%, стало 67,5%. Что случилось?". У нас же прямые каналы общения. Но в любой компания величиной с Google бюрократия хуже, чем в государственных органах, там запрос-ответ занимает месяц каждый раз", - рассказал Жаров.

26 ноября Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google за отказ подключиться к реестру запрещенных в РФ сайтов (ФГИС) для фильтрации поисковой выдачи. 11 декабря в надзорном ведомстве сообщили, что компания оштрафована на 500 тысяч рублей. Google не стала обжаловать это решение и выплатила штраф.

15 января Роскомнадзор снова потребовал от Google подключиться к ФГИС в течение 30 дней. К середине февраля поисковик удалил из выдачи 73% ссылок, содержащихся в реестре запрещенной информации.

Google Роскомнадзор

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