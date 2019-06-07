Административное дело против газеты "Коммерсантъ" возвращено в Роскомнадзор

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Мировой суд вернул в Роскомнадзор административное дело о злоупотреблении свободой массовой информации, составленное в отношении газеты "Коммерсантъ", сообщил в пятницу "Интерфаксу" руководитель правового департамента издательского дома Георгий Иванов.

Ранее 3 июня сообщалось, что в отношении АО "Коммерсантъ" составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. За подобные правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.

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