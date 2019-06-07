В полиции пообещали поместить Голунова в камеру с видеонаблюдением на ночь

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В УВД по ЗАО г. Москвы пообещали поместить задержанного корреспондента "Медузы" Ивана Голунова на ночь в отдельную камеру с видеонаблюдением, сообщила в пятницу "Медуза" со ссылкой на члена ОНК Еву Меркачеву.

Кроме того, сообщила Меркачева, что Голунову передадут еду от родных до того, как увезут в изолятор временного содержания на ночь.

Меркачева рассказала, что корреспондент "Медузы" находится "24 часа в наручниках", так как полицейские отказались их снимать, ссылаясь на УПК.

Корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре.

Как утверждают в полиции, при личном досмотре у журналиста было обнаружено пять свертков с мефедроном, а по месту проживания - три пакета и сверток с наркотиками, а также весы. Позднее в полиции уточнили, что Голунов проверяется на причастность к деятельности наркоторговцев, работающих в Московском регионе.

В отношении журналиста возбуждено уголовное дело о "покушении/приготовлении" к "незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств" (ст. 30 - ст. 228.1 УК РФ).