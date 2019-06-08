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ФСИН сообщил, что при пожаре в колонии под Екатеринбургом заключенные не пострадали

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Заключенные свердловской исправительной колонии №8, где в субботу произошел пожар, не пострадали, сообщили "Интерфаксу" в ГУФСИН РФ по Свердловской области.

"Ситуация полностью контролируется. На данный момент заключенные находятся в безопасном месте на территории колонии. Решение об их переводе в другие исправительные учреждения будет приниматься при необходимости", - уточнил он.

Ранее со ссылкой на ГУФСИН по региону сообщалось, что заключенные эвакуированы из колонии.

На данный момент колония переведена в усиленный режим работы.

В пресс-службе управления ФСИН по Свердловской области "Интерфаксу" сообщили, что ликвидирован последний очаг возгорания в колонии, начинается проливка помещений.

По данным ведомства, причиной пожара мог стать природный фактор. Как уточнил собеседник агентства, сухая ветреная погода могла способствовать возгоранию.

Между тем, как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области, тушение пожара продолжается, огонь локализован на площади 3 тыс. кв. м. По предварительной информации, огнем повреждены пять зданий различного назначения. Быстрому распространению огня по деревянным строениям способствовал порывистый ветер, сказали в МЧС.

Как сообщалось, крупный пожар произошел на территории исправительной колонии в поселке Гари в Свердловской области утром в субботу. Прокуратура проводит проверку по данному факту.

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