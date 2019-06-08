Пожар в исправительной колонии под Екатеринбургом потушили

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Пожар в исправительной колонии в поселке Гари в Свердловской области потушен, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

На тушение ушло пять часов, ликвидация пожара была объявлена в 15:54 по местному времени (13:54 по Москве). Вертолет Ми-8 МЧС сбросил на очаги горения 70 тонн воды. Борьбу с огнем также вели 16 единиц различной спецтехники и более 50 человек, рассказали в МЧС.

Как отметили в пресс-службе ведомства, тушение пожара осложнялось порывистым ветром, который способствовал быстрому распространению огня по деревянным строениям.

Сейчас спасатели проливают и разбирают сгоревшие конструкции.

Причина возгорания устанавливается. Пострадавших нет.

Крупный пожар произошел в субботу утром на территории исправительной колонии в поселке Гари на севере Свердловской области. Прокуратура проводит проверку по данному факту.