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Пожар в колонии в Свердловской области полностью ликвидирован

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций на территории исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области в 22:57 местного времени (20:57 мск), говорится в сообщении пресс-службы регионального МЧС.

"Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - отмечается в пресс-релизе.

В субботу утром крупный пожар произошел на территории исправительной колонии в поселке Гари на севере Свердловской области. Огнем было охвачено 2 тыс. кв.м, из-за ветреной погоды распространился на площадь 3 тыс. кв. м. Заключенные были эвакуированы в безопасное место на территории колонии.

Россия Свердловская область

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