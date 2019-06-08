Пожар в колонии в Свердловской области полностью ликвидирован

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций на территории исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области в 22:57 местного времени (20:57 мск), говорится в сообщении пресс-службы регионального МЧС.

"Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - отмечается в пресс-релизе.

В субботу утром крупный пожар произошел на территории исправительной колонии в поселке Гари на севере Свердловской области. Огнем было охвачено 2 тыс. кв.м, из-за ветреной погоды распространился на площадь 3 тыс. кв. м. Заключенные были эвакуированы в безопасное место на территории колонии.