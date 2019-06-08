Заключенных после пожара в свердловской колонии распределят в другие учреждения

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Заключенные колонии №8 Свердловской области, где в субботу произошел пожар, будут переведены в другие исправительные учреждения, сообщила "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

В ближайшее время она выедет в исправительную колонию №3 Краснотурьинска, где будет размещена большая часть заключенных, чтобы проконтролировать условия для них на новом месте.

В течение какого времени планируется перевести заключенных, а также данные по их количеству, Мерзлякова не уточнила.

Крупный пожар на территории исправительной колонии в поселке Гари на севере Свердловской области произошел утром в субботу. Спасатели ликвидировали его в 15:54 по местному времени (13:54 по Москве). В настоящее они проливают и разбирают сгоревшие конструкции.

Причина возгорания устанавливается. Пострадавших нет.

Прокуратура проводит проверку в связи с этим инцидентом.