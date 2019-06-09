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Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа

В РПЦ выразили надежду на объективное расследование дела Голунова

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Официальный представитель Русской православной церкви выразил надежду на соблюдение презумпции невиновности в отношении журналиста Ивана Голунова.

"Я не знаю, виновен или нет Иван Голунов в том, в чем его обвиняют. Надеюсь, что нет. И очень надеюсь, что в любом случае обществу будут представлены веские, без тени сомнения аргументы - в пользу одного или другого", - написал в своем Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

При этом он отметил, что дело тут не в профессиональной солидарности с журналистом. "Потому что презумпция невиновности. А не потому, что "он наш коллега, он на это не способен". Никто не знает, кто и на что способен. Даже про себя. Так что это - не аргумент. А вот презумпция невиновности должна работать. На практике", - подчеркнул Легойда.

Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у Голунова были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 граммов.

В суде Голунов заявил о своей невиновности. Следствие ходатайствовало о заключении журналиста под стражу. Суд отправил Голунова под домашний арест до 7 августа.

РПЦ Иван Голунов

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