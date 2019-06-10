YouTube по требованию Роскомнадзора заблокировал видео, оскорбляющие герб РФ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - YouTube по требованию Роскомнадзора заблокировал доступ к роликам с заявлениями лидеров бандформирований, в том числе Шамиля Басаева, и экстремистские агитационные материалы с оскорблением российского герба, сообщили в пресс-службе ведомства.

"После уведомления Роскомнадзора администрацией видеохостинга YouTube заблокирован доступ к видеороликам с заявлениями лидеров бандформирований (Шамиля Басаева и др.) и агитационные материалы экстремистских организаций о неуважении к государственному гербу Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что уведомление отправлено на основании поступившего в Роскомнадзор требования Генпрокуратуры в рамках исполнения федерального закона от N30-фз (так называемый закон "о неуважении к государственным символам").

Как сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, Генпрокуратура впервые потребовала заблокировать данный вид информации. "Это не первое требование Генпрокуратуры в рамках исполнения закона об оскорблении госсимволов, но впервые оно касается герба России",- уточнил он.

Пакет законов о блокировке информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти был подписан президентом 18 марта. В случае обнаружения такой информации на ее удаление владельцам ресурса даются сутки с момента получения уведомления, иначе ресурс ждет блокировка.